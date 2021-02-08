

В Грузии от коронавируса умерли еще 15 человек

08.02.2021 11:27





В Грузии от коронавируса скончались еще 15 пациентов. «За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 15 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 298 человек. Об этом отмечается в информации, которую распространяет администрация правительства.



В рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 6 593 теста, в результате выявлено 204 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.



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