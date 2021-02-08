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Рынки возобновили работу по всей Грузии
08.02.2021 11:36
По всей Грузии возобновили работу рынки. Соответствующее заявление премьер-министр Грузии Георгий Гахария на прошлой неделе сделал на заседании правительства.
«С понедельника, 8 февраля, рынки заработают полностью», - сказал Гахария на заседании правительства.
Напомним, что ограничения, связанные с функционированием рынков, по-прежнему действуют в выходные дни, а это означает, что в нерабочие дни рынки будут по-прежнему закрыты.
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