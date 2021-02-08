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В Грузии восстановлено движение муниципального транспорта


08.02.2021   11:42


В Грузии восстановлено движение муниципального транспорта. С сегодняшнего дня возобновили работу метрополитен, ​​а также автобусы и микроавтобусы.

Движение общественного транспорта в крупных городах Грузии, в том числе в Тбилиси, было прекращено 28 ноября, а решение о его восстановлении было принято координационным советом на прошлой неделе.

«С 8 февраля в масштабе всей Грузии начнет работать муниципальный транспорт, это значит, что транспорт будет действовать и в Тбилиси, Рустави и Кутаиси. Речь идет о метро, ​​автобусах и маршрутках», - сообщил премьер Георгий Гахария 6 февраля.

При этом по выходным дням транспорт работать не будет.

Транспорт будет работать согласно регуляциям, введенным из-за коронавируса, обязательно ношение масок.

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