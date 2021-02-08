

В Грузии восстановлено движение муниципального транспорта

08.02.2021 11:42





В Грузии восстановлено движение муниципального транспорта. С сегодняшнего дня возобновили работу метрополитен, ​​а также автобусы и микроавтобусы.



Движение общественного транспорта в крупных городах Грузии, в том числе в Тбилиси, было прекращено 28 ноября, а решение о его восстановлении было принято координационным советом на прошлой неделе.



«С 8 февраля в масштабе всей Грузии начнет работать муниципальный транспорт, это значит, что транспорт будет действовать и в Тбилиси, Рустави и Кутаиси. Речь идет о метро, ​​автобусах и маршрутках», - сообщил премьер Георгий Гахария 6 февраля.



При этом по выходным дням транспорт работать не будет.



Транспорт будет работать согласно регуляциям, введенным из-за коронавируса, обязательно ношение масок.



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