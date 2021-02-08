

В автобусах будет запрещено включать систему отопления и охлаждения

08.02.2021 11:50





По информации мэрии Тбилиси, в автобусах по-прежнему будет запрещено включать систему отопления и охлаждения.



В распространенной мэрией информации говорится, что при передвижении вновь необходимо использовать маску.



«В случае передвижения пассажира без маски водитель обязан не двигать автобус с места. Также пассажиры без маски не допускаются на станции метро Тбилиси. В автобусах по-прежнему будет запрещена включать систему отопления и охлаждения», - говорится в сообщении.



Кроме того, по выходным дням – субботам и воскресеньям ограничения на транспорт сохранятся.



Решением Межведомственного координационного совета с 8 февраля снимаются ограничения на проезд в муниципальном транспорте. Тбилисский метрополитен (за исключением станции «Гоциридзе») и муниципальные автобусы будут обслуживать пассажиров в обычном режиме до 21:00.



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