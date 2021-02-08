|
|
|
В автобусах будет запрещено включать систему отопления и охлаждения
08.02.2021 11:50
По информации мэрии Тбилиси, в автобусах по-прежнему будет запрещено включать систему отопления и охлаждения.
В распространенной мэрией информации говорится, что при передвижении вновь необходимо использовать маску.
«В случае передвижения пассажира без маски водитель обязан не двигать автобус с места. Также пассажиры без маски не допускаются на станции метро Тбилиси. В автобусах по-прежнему будет запрещена включать систему отопления и охлаждения», - говорится в сообщении.
Кроме того, по выходным дням – субботам и воскресеньям ограничения на транспорт сохранятся.
Решением Межведомственного координационного совета с 8 февраля снимаются ограничения на проезд в муниципальном транспорте. Тбилисский метрополитен (за исключением станции «Гоциридзе») и муниципальные автобусы будут обслуживать пассажиров в обычном режиме до 21:00.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна