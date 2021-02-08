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Грузинский анимационный фильм покажут в Токио


08.02.2021   14:21


Показ грузинского анимационного фильма «Заброшенная деревня» состоится в Токийском музее фотографии.

По сообщению Национального киноцентра Грузии, будет представлена дебютная анимационная работа Мариам Капанадзе «Заброшенная деревня».

Показ мультфильма состоится в рамках кинофорума Yebisu International Festival for Art & Alternative Visions. Международный фестиваль в Японии проводится с 1995 года.

«Заброшенная деревня» создан на базе киностудии «Квали XXI» и «Грузинский фильм-Абхазия» при поддержке Национального киноцентра. Продюсер фильма - Мариам Канделаки.

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