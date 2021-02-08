

Грузинский анимационный фильм покажут в Токио

08.02.2021 14:21





Показ грузинского анимационного фильма «Заброшенная деревня» состоится в Токийском музее фотографии.



По сообщению Национального киноцентра Грузии, будет представлена дебютная анимационная работа Мариам Капанадзе «Заброшенная деревня».



Показ мультфильма состоится в рамках кинофорума Yebisu International Festival for Art & Alternative Visions. Международный фестиваль в Японии проводится с 1995 года.



«Заброшенная деревня» создан на базе киностудии «Квали XXI» и «Грузинский фильм-Абхазия» при поддержке Национального киноцентра. Продюсер фильма - Мариам Канделаки.



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