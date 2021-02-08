|
|
|
Грузинский анимационный фильм покажут в Токио
08.02.2021 14:21
Показ грузинского анимационного фильма «Заброшенная деревня» состоится в Токийском музее фотографии.
По сообщению Национального киноцентра Грузии, будет представлена дебютная анимационная работа Мариам Капанадзе «Заброшенная деревня».
Показ мультфильма состоится в рамках кинофорума Yebisu International Festival for Art & Alternative Visions. Международный фестиваль в Японии проводится с 1995 года.
«Заброшенная деревня» создан на базе киностудии «Квали XXI» и «Грузинский фильм-Абхазия» при поддержке Национального киноцентра. Продюсер фильма - Мариам Канделаки.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна