

В Австрии создан Студенческий альянс против депортации школьников

08.02.2021 14:22





Более 50 австрийских школьников объединились против депортации студентов и школьников создав Студенческий альянс. Он состоит из учащихся школ федеральных земель Австрии, включая Вену, Нижнюю Австрию и Бургенланд.



Альянс был создан после решения по депортации школьниц и их семей, которые являлись гражданами Грузии и Армении, что вызвало протесты среди населения.



Противники депортации заявляют, что «девушки хорошо интегрировались в австрийское общество, и решение было негуманным».



«Мы, независимые студенты, хотим дать понять, что мы не поддерживаем такие депортации и связанную с ними политику», — говорится в письме Студенческого альянса.



В письме студенты потребовали создания независимой и прозрачной комиссии и дальнейшего закрепления прав детей в Конституции Австрии.



«Например, больше внимания следует уделять недискриминации, защите конфиденциальности и наилучшим интересам ребенка», — говорится в письме.



Одна из просьб студентов, частично удовлетворена созданием Комиссии по правам и благополучию ребенка вице-канцлером Вернером Коглером. Комиссия создана при Министерстве юстиции, поэтому она не так важна, как аналогичный орган, созданный в парламенте Австрии.



Комиссию возглавит Ирмгард Грис, бывший председатель Верховного суда, а ныне член либерального политического союза «Neos».



По данным австрийского Die Presse, федеральное правительство не ответило на требования студентов, хотя австрийская социал-демократическая партия и либеральный политический союз «Neos» поддерживают эти требования.



Партийные разногласия по поводу депортации

Депортация граждан Грузии и Армении, в том числе несовершеннолетних, в Австрию стала предметом политических разногласий между правящей коалицией. Члены «Партии зеленых» выступили против депортации. Вице-канцлер, который также является лидером «Партии зеленых», назвал инцидент «бесчеловечным» и «постыдным».



«Австрийская народная партия», одна из двух крупнейших партий в правящей австрийской коалиции, считает, что австрийское законодательство не было нарушено во время депортации.



Тем не менее, «Зеленые» не поддержали парламентское движение социал-демократов и Neos, согласно которому оппозиционные партии требовали возвращения депортированных и признания права на пребывание в стране в лучших интересах детей.



Согласно опросу, проведенному австрийской ежедневной газетой Österreich, правящая партия по-прежнему пользуется поддержкой населения. Ее поддерживают 39 процентов респондентов.



Мнение населения

Согласно опросу, проведенному той же газетой, несмотря на протесты, большинство населения по-прежнему считает меры, принятые правительством, «правильными».



Тридцать процентов населения считают, что действия министра внутренних дел были «абсолютно правильными», а 28 процентов заявили, что депортация была «принципиально правильной». Наконец, 58 процентов населения поддерживает депортацию, и только 42 процента считают, что произошедшее было «неправильным».



Отношение населения к упрощению иммиграционного законодательства относительно ясно. 76% респондентов газет не поддерживают упрощение законодательства.



Австрийский адвокат Хайнц Мейер собирается подать иск против правительства в Конституционный суд. По его словам, депортация 12-летней школьницы и ее семьи в Грузию нарушила интересы детей. К петиции с требованием вернуть в страну армянских и грузинских студентов уже присоединились более 50 тысяч человек.



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