

Антиоккупационное движение «Сила в единстве» проводит акцию у здания бывшего посольства России

08.02.2021 14:28





Антиоккупационное движение «Сила в единстве» проводит акцию у здания бывшего посольства России. Участники акции требуют освобождения Зазы Гахеладзе, и призывают власти принять действенные меры.



По словам протестующих, они пройдут маршем до парламента на проспекте Руставели, где продолжат акцию.



Вместе с тем, участники антиоккупационного движения объявили о проведении в субботу масштабной акции возле крепости Схвило, откуда российские оккупанты похитили Зазу Гахеладзе семь месяцев назад.



«Главное наше требование и большей части населения Грузии — освобождение всех незаконно задержанных оккупантами в Грузии. Вместе с государством общество может решить эту проблему, при поддержке наших дружественных стран. Чем активнее будет общественность, тем больше будет реакции со стороны мирового сообщества и тем больше будет дискомфорта для российского правительства из-за его насильственных действий», — заявил врач Важа Гаприндашвили, который более месяца пробыл в плену оккупационного режима и был освобожден 28 декабря 2019 года.



По словам Гаприндашвили, поднятие вопроса об освобождении Гахеладзе на встрече спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе с членом Совета Федерации РФ Григорием Карасиным, возможно, будет иметь результат.



Оккупационный режим задержал Зазу Гахеладзе 11 июля на территории крепости Схвило. Во время незаконного задержания российские военные ранили Зазу Гахеладзе в ногу.



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