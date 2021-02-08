

27-летняя жительница Гори обнаружена мертвой в собственной квартире

08.02.2021 14:31





27-летняя было обнаружена мертвой в собственной квартире в городе Гори, сообщает Информационный центр Шида-Картли.



Случай произошел сегодня в поселении Верхвеби. По предварительной версии, причиной смерти стала утечка бытового газа. На месте происшествия работают эксперты-криминалисты.



Расследование начато по части 2 прима статьи 240 УК Грузии – «нарушение правил безопасности при размещении, проектировании, строительстве или эксплуатации объектов, электро или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов, повлекшее за собой смерть человека или другие тяжкие последствия».



По данным СМИ, тело погибшей нашли в ее собственном доме на улице Сухишвили.



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