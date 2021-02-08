

Специалисты Центра всемирного наследия ЮНЕСКО посетят Грузию в связи с Гелатским монастырем

08.02.2021 14:54





«Весной мы ожидаем специалистов Центра всемирного наследия ЮНЕСКО, которые дадут нам конкретное направление, какие исследования следует провести в связи с Гелатским монастырем», — заявил генеральный директор Национального агентства по охране культурного наследия Николоз Антидзе.



По его словам, агентство в ежедневном режиме находится на связи с Центром всемирного наследия ЮНЕСКО.



По словам Николоза Антидзе, сменилась компания, которая работала над реставрацией памятника.



«Вы знаете, что монастырь полностью отреставрировали, и проблема с крышей была очень неприятной. Сложно, когда после процесса полной реабилитации, когда ствол купола и абсолютно все поврежденные места затвердевают, в это время из-за черепицы такое случается. Поэтому мы ожидаем специалистов, которые дадут нам конкретное направление, какие исследования следует провести, какие меры предпринять по исправлению и в какие сроки. Это самое главное. После рекомендаций общественность будет проинформирована о компании, которая осуществит ремонтные работы. В начале весны мы ожидаем специалистов ЮНЕСКО», — заявил Николоз Антидзе.





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