

После 11-летней паузы в Телави заработал муниципальный транспорт

08.02.2021 16:39





После одиннадцатилетней паузы, сегодня 8 февраля на улицах Телави впервые появился общественный транспорт. В настоящее время у муниципалитета имеется 5 новых автобусов, которые будут работать в 4 направлениях с 08:00 до 20:00.



По словам мэра Телави Шоты Нареклишвили, транспорт работает в тестовом режиме и будет вестись наблюдение за потоком пассажиров. В соответствии с этим будет установлен окончательный маршрут, который утвердит городской совет (Сакребуло).



По информации муниципалитета, после окончания тестового режима начнется строительство остановок, на что потребуется примерно 300-350 тысяч лари. В городском совете говорят, что проезд в рамках тестового режима будет бесплатным.



Для управления муниципальным транспортом была создана специальная служба. Находящееся в подчинении мэрии Телави непредпринимательское, некоммерческое юридическое лицо, из местного бюджета на начальном этапе было профинансировано в размере 600 тысяч лари.



Фонд муниципального развития закупил для Телави 5 новых автобусов на финансирование Европейского банка реконструкции и развития. Проект рассчитан на два года, и в конечном итоге Телави должен поэтапно получить 40 автобусов, которые помимо города будут обслуживать и села.



Стоит отметить, что муниципальный транспорт в Телави последний раз ходил в 2010 году. Тогда транспорт был остановлен по причинам неисправности и в таком состоянии был переведен на автостоянку, где в последствии был раскурочен по частям и разграблен.



Сегодня, 8 февраля, на проезд в муниципальном транспорте сняты введенные ограничения и движение транспорта возобновлено.



С целью превенции распространения коронавируса, в Тбилиси, Кутаиси, Рустави и других крупных городах с 28 ноября была прекращена работа общественного транспорта. Граждане могли передвигаться только на такси или личном автомобиле. В Батуми ограничения на проезд в общественном транспорте были сняты с 1 февраля.





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