

Адвокаты и члены семьи Георгия Руруа встречаются с представителями оппозиционных партий – 1,5 года политического заключения

08.02.2021 16:45





Сегодня, адвокаты и члены семьи одного из основателей «Главного канала» Георгия Руруа встречаются с представителями оппозиционных партий.



На встрече обсудят вопрос о дальнейших шагах оппонентов властей для скорейшего освобождения Руруа из тюрьмы.



«Мы видим, что Георгий по-прежнему в тюрьме. Мы поговорим, обменяемся мнениями. Я уверена, что он отбывает наказание незаконно. В Грузии и за ее пределами все очень хорошо знают, что он является политическим заключенным», - говорит супруга Георгия Руруа Софо Сихарулидзе.



Для справки, Георгий Руруа был задержан 18 ноября 2019 года. Следствие обвинило его в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, однако, ни одно из доказательств по делу не подтвердило версию прокуратуры. Защита Руруа на протяжении нескольких месяцев судебного процесса неоднократно ходатайствовала об его освобождении, однако суд этого решения не принимал.



В результате посредничества послов фасилитаторов между властями и оппозицией об освобождении политзаключенных было достигнуто соглашение, подразумевается соглашение от 8 марта. В задержании Георгий Руруа международные партнеры усмотрели политические мотивы и призвали власти Грузии освободить его и положить конец политическим преследованиям. Одной из части соглашения от 8 марта было освобождение Руруа, однако власти не выполнили это условие.



30 июля судья Владимир Бугианишвили приговорил Георгия Руруа к 4 годам лишения свободы.





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