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Сова оставила село в Шида Картли без света
08.02.2021 17:05
В центральной Грузии село осталось без света после столкновения крупной совы с линией электропередач. Об этом сообщает Информационный центр Шида-Картли.
Случай произошел несколько дней назад в селе Атени Горийского муниципалитета. В течение 12 электроэнергия не подавалась примерно 80% местных абонентов.
Днем 5 февраля в компании Energo-Pro Georgia зафиксировали, что проблема вызвана коротким замыканием. Когда на место прибыла ремонтная бригада, на железобетонной опоре ЛЭП они обнаружили мертвую птицу.
«Соприкоснувшись с проводами, сову ударило током, что вызвало короткое замыкание и отключение света… Я давно работаю в этой сфере, и у нас часто бывают похожие случаи. Нередко перебои в подаче электроэнергии происходят из-за птиц, животных и рептилий», — сказал журналистам сотрудник Energo-Pro Georgia Тариел Окропиридзе.
После извлечения мертвой совы и проведения ремонтных работ, подача электроэнергии была восстановлена.
Для защиты пернатых от поражения током на ЛЭП устанавливают специальные птицезащитные устройства или же изоляторы. Как правило, такие устройства применяются в заповедных зонах.
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