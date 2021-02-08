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Петре Цаава: Священный Синод должен рассмотреть вопрос об отлучении Патриарха
08.02.2021 17:07
На заседании Священного Синода следует обсудить вопрос о моем незаконном наказании и восстановить в должности митрополита Петра, а также вопрос об отлучении Патриарха от церкви, — об этом заявил «ТВ Пирвели» бывший первосвященник Чкондидский и Мартвильский Петре Цаава.
По его словам, что Патриарх незаконно лишил его чина епископа.
«Нечистый содомит Патриарх уже вышел за рамки закона, а митрополит Петр остается в рамках закона и он не нарушал его. Во-первых, надо рассмотреть вопрос о моем незаконном наказании и восстановить в должности митрополита Петра как несправедливо и незаконно наказанного по приказу нечистого патриарха. Затем должен быть вопрос об отлучении Патриарха обязательно, а не об смещении. Ибо Священный Синод Грузинской Церкви не может управляться лжепатриархом с таким тяжким грехом, назначенным КГБ. Это позор нации.
Я верю, что мой Бог — это распятый Иисус Христос, который прошел через Голгофу и принял это несправедливое преследование, упрек и распятие с миром. Я прошу Господа, чтобы я принял любое несправедливое решение и любое испытание, допущенное Богом с миром и благодарностью», — заявил Петре Цаава.
Заседание Священного Синода состоится 11 февраля.
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