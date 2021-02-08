

«По ходу игры даже не возникал вопрос о том, кто победит» - главный тренер сборной Грузии по регби

08.02.2021 17:17





Главный тренер сборной России по регби Лин Джонс доволен игрой своей команды в матче с Грузией – несмотря на поражение со счетом 7-16.



«Грузия, как и многие другие сборные, серьёзно омолодилась, но мы не глупцы какие-то и прекрасно представляли, что нас ожидает на газоне «Михеила Месхи». Вместе с тем у нас был свой план на игру и до перерыва мы его реализовали на 100%: тренерский штаб доволен тем, как игроки выполнили установку. Считаю, что сегодня мы совершили большой шаг вперёд. Для нашей команды сегодняшняя игра удалась и мы будем стремиться к тому, чтобы достичь уровня Грузии и выиграть Чемпионат Европы», – заявил он на пресс-конференции.



Главный тренер сборной Грузии Леван Маисашвили говорит, что не ожидал счета 0-0 в первом тайме.



«Но в сложных матчах такое бывает. Если с первых минут не сумел завладеть инициативой, то постепенно оказываешься под давлением. Это и произошло с нами до перерыва. Мы не смогли взять игру под свой контроль, хотя и создали несколько моментов для набора очков. Это привело к тому, что Россия организовала давление и нам не удалось открыть счёт», – отметил наставник грузинской сборной.



Во втором тайме, по словам Маисашвили, сборная прибавила в ряде компонентов. «Но потери остались нашим слабым местом», – отметил он, добавив, что сборная провела в полном составе лишь два дня.



«В любом случае, мне кажется, что по ходу игры даже не возникал вопрос о том, кто победит. Мы были уверены в своих силах, знали что выиграем, хотя счёт на табло оказался достаточно скромным», – сказал Маисашвили.



Капитан сборной Грузии Мераб Шарикадзе на пресс-конференции заявил, что противостояния с россиянами для грузинской сборной всегда особенные – «с непередаваемыми эмоциями».



«Например, несколько молодых ребят уже после игры признались в раздевалке, что с Англией они нервничали меньше, чем в противостоянии с Россией. Скажу за себя, я не первый год в сборной, но абсолютно каждый матч с россиянами сложен с психологической точки зрения», – заявил Шарикадзе.



Сборная Грузии по регби накануне одержала победу над российской командой и выиграла Кубок Европы. Встреча завершилась со счетом 16:7.Россиянам удалось выиграть у сборной Грузии всего лишь один раз - в первом матче, состоявшемся в 1993 году. После этого в 2002 году между ними была зафиксирована ничья. В остальных же встречах победу одерживали грузинские регбисты.



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