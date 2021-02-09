

В Грузии выявлено 829 новых случаев коронавируса

09.02.2021 11:06





В Грузии выявлено 829 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 566 человек. 8 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.



За последние 24 часа в стране был проведен 18 331 тест, в том числе 12 700 — с экспресс-тестом на антигены и 5631 — с ПЦР-тестом.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране: ежедневный — 4,52%, за последние 14 дней — 3,74%, за последние 7 дней — 3,63%.



Всего в Грузии выявлено 263 057 случаев заражения коронавирусом, из которых 254 916 человек выздоровели и 3 306 умерли.



430 человек находятся в режиме карантине, 2149 человек — под наблюдением в стационаре, 301 человек — в ковид-гостинице.



8 февраля в Грузии выявлено было 204 новых случая коронавируса, выздоровели 736 пациентов.





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