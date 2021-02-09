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В Грузии от коронавируса умерли еще 8 пациентов
09.02.2021 11:43
В Грузии от коронавируса скончались еще 8 человек. «За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 8 новых случаев смерти от коронавируса.
С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 306 человек. Об этом говорится в информации, которую распространяет администрация правительства.
В Грузии выявлено 829 новых случаев заражения коронавирусом. В стране за последние 24 часа проведен 18 331 тест.
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