

Для восстановления крыши храма Гелати пригласят специалистов ЮНЕСКО

09.02.2021 11:57

Новости-Грузия



Весной в Грузию ожидают приезда специалистов Центра всемирного наследия ЮНЕСКО, которые помогут определить план работ по установлению кровли на храме Пресвятой Богородицы в Гелатском монастырском комплексе. Об этом сообщил директор Национального агентства по сохранению культурного наследия Николоз Антидзе.



Расположенный на западе Грузии близ Кутаиси средневековый комплекс Гелати является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.



Антидзе напомнил, что агентство сменило компанию, которая должна была починить протекающую крышу храма, а процессы «перенесены в правовое поле».



«Теперь главное — ожидание международных экспертов. Мы ежедневно общаемся с Центром всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы ожидаем от них группу людей, которые будут ориентированы конкретно на крышу храма, поскольку у крыши сегодня есть некоторые проблемы. Вы знаете, что храм был полностью восстановлен, и проблема с крышей была очень неприятной. Поэтому мы ждем специалистов, которые дадут нам конкретное направление, какие исследования следует провести, какие следует принять меры по исправлению положения и в какие сроки. Это самое главное. Компания, которая будет выполнять работы, будет следовать рекомендациям», — сказал Антидзе.



В январе 2021 года стало известно, что Агентство по сохранению культурного наследия оштрафовало и заменило две компании, работавшие над восстановлением монастырского комплекса Гелати, за неспособность исправить недостатки в работе.



Два подрядчика, работающие на последнем этапе работ в Гелати – это «Грузинский центр искусства и культуры» и «Икорта 2007», будут оштрафованы на 12 тысяч лари (3600 долларов) за «неспособность изменить результаты работ, выполненных с нарушением сроков, несмотря на предупреждения, вынесенные в прошлом году».



Скандал вокруг черепичной кровли главного храма Гелатского монастырского комплекса 12 века начался еще в марте 2020 года. Предполагалось, что в ходе реставрации крыша храма будет покрыта черепицей, изготвленной старинным способом. Однако оказалось, что эта кровля протекает, из-за чего под угрозой оказались уникальные фрески, созданные в период с XII по XVIII века. Среди них и знаменитая фреска легендарного царя Давида Строителя, основавшего Гелатский монастырь в 1106 году.



После скандала «Грузинский центр искусства и культуры» заявил, что повреждение плитки было «невозможно предсказать», поскольку ни во время визуального осмотра, ни во время лабораторных испытаний дефектов выявлено не было. Между тем некоторые эксперты отмечают, что установление керамической черепицы произошло с грубыми нарушениями технологии. Следует отметить, что на установление черепичной крыши были потрачены 1 200 000 долларов – этот проект профинансировало посольство США в Грузии.



После того, как крыша стала протекать, а специалисты и общественность забили тревогу, для спасения храмовых фресок на здании была установлена временная жестяная крыша. Спустя некоторое время из-за ветра и снегопада была повреждена и часть временной конструкции, которую пришлось вновь срочно менять.



В январе Агентство заявило, что новая компания-подрядчик «Багинети +» возьмет на себя восстановительные работы, а группа экспертов государственной организации будет постоянно контролировать работы.



Как видно, теперь Агентство решило привлечь к работе и иностранных специалистов.



Следует отметить, что претензии к подрядчиками были официально оформлены после того, как в январе в прокуратуру обратилась Ана Нацвлишвили, одна из лидеров оппозиционной партии «Лело», с просьбой начать расследование возможного процесса «неправомерной реабилитации» памятника, внесенного в список ЮНЕСКО, со стороны государственных ведомств.



Монастырский комплекс Гелати — наиболее значительный средневековый монастырь в Грузии, центр церковной и культурной жизни, резиденция католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Храм Богородицы был построен до 1125 года и еще пять лет украшался мозаикой в византийском стиле, которая считается лучшей на Южном Кавказе.





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