

Омбудсмен Азербайджана обратилась к грузинской коллеге по факту «возможного» венчания детей в Грузии

09.02.2021 12:15

NetGazeti.ge



Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева обратилась к своей грузинской коллеге Нино Ломджария по факту возможного «венчания» несовершеннолетних детей в Грузии.



Алиева попросила Ломджария, чтобы соответствующие органы расследовали происшествие и сделали все для защиты прав детей.



Напомним, что в социальных сетях распространились видеокадры венчания несовершеннолетних этнических азербайджанцев граждан Грузии. В МВД Грузии говорят, что следствие началось по 150-й статье УК Грузии — принуждение к свадьбе.



Накануне аппарат Народного защитника Грузии начал расследование по возможному факту преступления.



«К сожалению, в Грузии свадьба в раннем возрасте и порочная практика венчания по-прежнему остаются частым явлением. Изученные Народным защитником дела указывают, что в большинстве своем свадьбы носят принудительный характер и являются следствием незаконного лишения свободы или сговора родителей. Ответные шаги государства, в том числе направлении превенции, не отвечают на имеющийся в стране вызов», — говорится в заявлении Народного защитника.



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