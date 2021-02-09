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Омбудсмен Азербайджана обратилась к грузинской коллеге по факту «возможного» венчания детей в Грузии
09.02.2021 12:15
NetGazeti.ge
Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева обратилась к своей грузинской коллеге Нино Ломджария по факту возможного «венчания» несовершеннолетних детей в Грузии.
Алиева попросила Ломджария, чтобы соответствующие органы расследовали происшествие и сделали все для защиты прав детей.
Напомним, что в социальных сетях распространились видеокадры венчания несовершеннолетних этнических азербайджанцев граждан Грузии. В МВД Грузии говорят, что следствие началось по 150-й статье УК Грузии — принуждение к свадьбе.
Накануне аппарат Народного защитника Грузии начал расследование по возможному факту преступления.
«К сожалению, в Грузии свадьба в раннем возрасте и порочная практика венчания по-прежнему остаются частым явлением. Изученные Народным защитником дела указывают, что в большинстве своем свадьбы носят принудительный характер и являются следствием незаконного лишения свободы или сговора родителей. Ответные шаги государства, в том числе направлении превенции, не отвечают на имеющийся в стране вызов», — говорится в заявлении Народного защитника.
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