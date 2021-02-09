

Эпидемиологическая ситуация в Грузии стабилизируется

09.02.2021 13:10





«Важно, что в течение последнего месяца все показатели, которые указывают на эпидемическую ситуацию в стране, постепенно улучшаются», — заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.



По его словам, несмотря на это, важно быть крайне осторожными. Соответственно, Гамкрелидзе еще раз призвал население выполнять необходимые рекомендации.



«Важно, что в течение последнего месяца все показатели, указывающие на эпидемическую ситуацию в стране, постепенно улучшаются. Однако это, конечно, это не дает нам возможности для самоуспокоения. 829 новых случаев, которые у нас есть сегодня, важны для нашей маленькой страны, и нам нужно уделять этому особое внимание. Поэтому, никаких послаблений в отношении регуляций и рекомендаций не должно существовать», — заявил Амиран Гамкрелидзе.



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