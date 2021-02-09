

Габуния: Тяжелые аллергические реакции после вакцинации не ожидаются

09.02.2021 13:11





«Аллергия — это состояние, которое обязательно должно быть оценено, прежде чем проходить вакцинацию. На этой неделе Министерство здравоохранения утвердит протокол оценки и превенции аллергических состояний, подготовленный группой экспертов, где подробно описаны вопросы, которые необходимо задать для оценки состояния, а затем — как управлять возможной аллергической реакцией», — заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.



По словам Габуния, тренинг по этим деталям уже начался, и все медицинские учреждения, участвующие в программе вакцинации, пройдут тренинг.



Вместе с тем, по словам замминистра, продажи вакцин на глобальном рынке очень строго регулируются, и на данном этапе роль частного сектора пока не выяснена.



«Один механизм — это платформа «Ковакс», который регулируется на государственном уровне не только в нашей стране, но и в целом. Также существуют двусторонние соглашения на государственном уровне между странами и производителями. Для нас еще один механизм получения вакцины — это трехсторонние переговоры между производителем, странами-членами ЕС и Грузией о передаче части вакцин государству. Вклад коммерческого сектора или частного сектора в эти механизмы практически не проявляется, и то, что происходило до сих пор, находится на уровне межгосударственных переговоров. В будущем, когда поставки и производство увеличатся, частный сектор, безусловно, может сыграть свою роль, и мы больше будем говорить о коммерческом сегменте», — заявила Габуния.



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