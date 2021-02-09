

Габуния: Недоверие общества к вакцине наблюдается во всех странах

09.02.2021 14:49





По заявлению заместителя министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, показатель того населения, которое выражает готовность к вакцинации, колеблется от 40 до 47 процентов.



Как отметила Габуния, недоверие общества к вакцине наблюдается во всех странах.



«Недоверие к вакцине – это одна из первых проблем, с которой сталкиваются все страны. Показатель населения, которое надеется, что вакцина – это выход и выражает готовность привиться, приблизительно колеблется в пределах 40-47 процентов. Сорок процентов – это тот результат, который желаем, однако в первом сегменте мы сначала работаем с сотрудниками сферы здравоохранения. И там тоже этот показатель не стопроцентный, но мы начнем процесс вакцинации, и параллельно этому будет вестись информационная кампания, и мы надеемся, что больше людей начнет относиться к этому положительно», - заявила Габуния.



По ее же словам, активная информационная кампания по вакцинации от COVID-19 начнется с конца февраля.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





