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Гамкрелидзе: Первый этап вакцинации пройдет в госпитальном секторе
09.02.2021 15:09
«Есть подтверждение от платформы «Ковакс», что лимитированная доза Pfizer — 29 250, должна быть поставлена в последнюю декаду февраля», — заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, первый этап вакцинации пройдет в госпитальном секторе. При этом, как пояснил Гамкрелидзе, создан специальный портал, куда загружены данные о 75 тысячах медицинских работников, которым на первом этапе нужно сделать вакцину от коронавируса.
Как заявил Гамкрелидзе, в эти дни они проведут встречи с представителями медперсонала группы самого высокого риск-фактора, чтобы составить точный список на первые лимитированные дозы вакцины.
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