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Мэр Тбилиси не исключает принятия дополнительных решений по регулированию пассажиропотока
09.02.2021 16:30
На нескольких локациях, особенно в часы пик, есть переполненность, но все мы помним, что это было и до пандемии, во время нормальной жизни, — об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По его словам, «Площадь Вокзальная» была определенной проблемой.
«Я имею в виду место, где встречаются две станции метро. Это было проблемой, потому что много людей перемещалось.
Также в часы пик автобусы были переполнены, хотя в остальное время дня это совсем не проблема, в маршрутках многолюдно.
Все это было связано с тем, что в часы пик по городу двигается слишком много машин, были пробки, что само по себе не позволяло автобусу прибыть на остановку вовремя, из-за этого у остановки собиралось много людей. Мы наблюдаем, как будут идти процессы, и нам, возможно, придется принимать дополнительные решения», — заявил Каха Каладзе.
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