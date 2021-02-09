

Мэр Тбилиси не исключает принятия дополнительных решений по регулированию пассажиропотока

09.02.2021 16:30





На нескольких локациях, особенно в часы пик, есть переполненность, но все мы помним, что это было и до пандемии, во время нормальной жизни, — об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



По его словам, «Площадь Вокзальная» была определенной проблемой.



«Я имею в виду место, где встречаются две станции метро. Это было проблемой, потому что много людей перемещалось.



Также в часы пик автобусы были переполнены, хотя в остальное время дня это совсем не проблема, в маршрутках многолюдно.



Все это было связано с тем, что в часы пик по городу двигается слишком много машин, были пробки, что само по себе не позволяло автобусу прибыть на остановку вовремя, из-за этого у остановки собиралось много людей. Мы наблюдаем, как будут идти процессы, и нам, возможно, придется принимать дополнительные решения», — заявил Каха Каладзе.



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