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Мэр Тбилиси не исключает принятия дополнительных решений по регулированию пассажиропотока


09.02.2021   16:30


На нескольких локациях, особенно в часы пик, есть переполненность, но все мы помним, что это было и до пандемии, во время нормальной жизни, — об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По его словам, «Площадь Вокзальная» была определенной проблемой.

«Я имею в виду место, где встречаются две станции метро. Это было проблемой, потому что много людей перемещалось.

Также в часы пик автобусы были переполнены, хотя в остальное время дня это совсем не проблема, в маршрутках многолюдно.

Все это было связано с тем, что в часы пик по городу двигается слишком много машин, были пробки, что само по себе не позволяло автобусу прибыть на остановку вовремя, из-за этого у остановки собиралось много людей. Мы наблюдаем, как будут идти процессы, и нам, возможно, придется принимать дополнительные решения», — заявил Каха Каладзе.

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