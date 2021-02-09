

Восемь участников акции неповиновения оштрафованы за нарушение ограничения на передвижение

09.02.2021 16:49





Министерство внутренних дел Грузии идентифицировало 51 человека по факту нарушения ограничения на передвижение во время т.н.акции неповиновения 6-7 февраля.



По данным МВД, восемь из идентифицированных были оштрафованы по 2 000 лари.



По информации ведомства, в отношении 24 человек ведется административное дело.



В то же время, по данным МВД, в отношении 19 человек ведется уголовное дело по статье 248 УК в связи с повторением нарушения ограничения на передвижение.



В МВД не уточняют личности идентифицированных лиц.



В то же время, по ифнормации «Лело для Грузии», члены их партии — Ираклий Купрадзе, Саба Буадзе, Тазо Датунашвили и Паата Цивадзе — были вызваны в департамент патрульной полиции в 16:00. По словам Сабы Буадзе, им сообщили, что их вызывают в связи с административным правонарушением.



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