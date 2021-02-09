

Минздрав Грузии утвердит спецпротокол

09.02.2021 17:01





Аллергическая реакция при вакцинации должна быть заранее оценена, в связи с чем Минздрав Грузии в ближайшее время утвердит соответствующий протокол, заявила на брифинге первый замминистра здравоохранения Тамара Габуния.



Протокол оценки и превенции аллергических реакций подготовлен группой экспертов-аллергологов. Протокол содержит детальные вопросы, которые должны быть заданы пациенту перед вакцинацией, а также вопросы управления возможной аллергической реакцией.



По словам Габуния, соответствующий тренинг пройдут все медучреждения, которые включатся в программу вакцинации. Дательный информационный пакет, который будет получен от производителей, будет доступен и населению. В нем детально будут указаны те свойства вакцины, на которые следует обратить внимание. Здесь же она отметила, что вакцины Pfizer и AstraZeneca, которые должны поступить в Грузию, имеют разные информационные пакеты.



"В большинстве случаев тяжелые аллергические реакции не ожидаются. Возможно, будет зафиксирован один случай на миллион. И то за все это время практически не зафиксировано такого случая, но для обеспечения готовности все это должно быть учтено", – отметила Габуния.



Для начала вакцинации вакциной Pfizer к этому времени готовы девять клиник. На этой неделе в них начнутся соответствующие тренинги.



Минздрав продолжает процесс подбора учреждений. Цель ведомства – иметь минимум 15 учреждений для вакцинации.



По словам Габуния, проблем с доставкой вакцины AstraZeneca нет, она должна быть в Грузии в феврале-марте.



Габуния также прокомментировала слухи о том, что вакцина данной компании не эффективна для пациентов старше 54 лет. По ее словам, возможно, будет рассмотрен вопрос замены AstraZeneca другой вакциной в тех возрастных группах, где ее использование может быть нецелесообразным.



"У нас будет возможность выбора, и со второго-третьего квартала появится доступ к нескольким новым вакцинам, более высокой эффективности, использование которых возможно в тех возрастных группах, где использование AstraZeneca может быть нецелесообразным", – отметила Габуния, добавив, что неэффективность AstraZeneca для лиц стране 65 лет еще нужно научно обосновать и доказать.



Габуния еще раз пояснила, что вакцина нужна и тем лицам, которые уже перенесли коронавирус. По ее словам, те, кто переболел три месяца назад, должны будут сделать прививку во втором-третьем квартале. То есть период с подтверждения коронавируса до вакцинации должен составить три месяца.



Что касается детей, то вакцинации подлежат лица старше 18 лет. Вакцина Pfizer рекомендовано для лиц старше 19 лет, а в случае AstraZeneca – для лиц старше 16 лет.



Как отметила замминистра здравоохранения, 829 положительных ответов на 18 тысяч протестированных граждан указывает на явную тенденцию стабилизацию эпидемии. По ее словам, на данный момент в стране клиническая часть не перегружена.



По исследованиям, 40-47% населения Грузии готово вакцинироваться. Комментируя эту цифру, Габуния отметила, что с проблемой недоверия к вакцине сталкиваются во всех странах.





"Мы начнем процесс вакцинации параллельно с активной информационной кампанией. После того, как реальная картина будет налицо, надеюсь, доверие к вакцине будет больше", – подчеркнула Габуния.



Она сообщила, что активная информационная кампания о вакцинации начнется с конца февраля.



В Грузии с начала пандемии зафиксировали более 263 тысяч случаев инфекции, выздоровели более 254 тысяч, скончались 3 306 пациентов. Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.



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