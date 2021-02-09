

Грузия примет матчи группы Е квалификационного этапа Евробаскета

09.02.2021 17:33





Грузия примет последнее окно квалификационного этапа Чемпионата Европы по баскетболу в 2022 году, которое состоится в Тбилисском дворце спорта по принципу т.н. пузыря.



Будущие матчи представляют собой отборочный раунд Евробаскета-2022, в ходе которого ряд молодых игроков вместе с ветеранами баскетбола будут защищать достоинство национальной сборной.



Грузия, как одна из стран-хозяев Евробаскета, гарантированно участвует в чемпионате Европы, но помимо этого наша команда является безоговорочным лидером в группе Е квалификационного этапа.



По системе «пузыря» все четыре сборные - Грузии, Сербии, Финляндии и Швейцарии - соберутся в Тбилиси, будут проживать в одной гостинице и не смогут выходить на улицу. Команды будут перемещаться только для тренировок и игр и не будут контактировать друг с другом, кроме как на игровом поле непосредственно в день матча.



Данные регуляции разработаны Международной федерацией баскетбола (ФИБА) для квалификационных матче из-за пандемии Covid-19.



Грузия, которая будет принимать Евробаскет в 2022 году и чемпионат Европы среди юношей до 20 лет летом 2021 года, получила еще одну ответственную миссию с точки зрения организации и примет все матчи отборочного раунда Чемпионата Европы по баскетболу в феврале.



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