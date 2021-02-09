

В Грузии за махинации с тендерами привлечены семь человек

09.02.2021 18:12





Сотрудники антикоррупционного агентства СГБ Грузии привлекли семь человек к уголовной ответственности за мошенничество при выполнении условий тендеров в регионе Кахети, говорится в сообщении на сайте Службы госбезопасности.



По данным следствия, речь идет о тендерах 13 сентября и 11 октября 2018 года на строительство каналов для системы мелиорации в Гурджаанском районе, общей стоимостью 3,9 миллиона лари.



Согласно материалам дела, выигравшие тендер компании "Капител" и "Каласма" нарушили условия проектов и, соответственно, завладели государственными средствами мошенническим путем.



Помимо руководства "Капител" и "Каласма" к ответственности привлечены и сотрудники компании "Мелиорация Грузии" и полевые инженеры Минсельхоза Грузии, которые подписали акт о проведении работ, зная о нарушениях.



Следствие по делу ведется по статьям "мошенничество в крупном размере" и "подделка документов".





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