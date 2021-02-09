

Целевая группа для вакцинации определена с 18 лет

09.02.2021 20:04





«Тем, кто перенес вирус, по-прежнему не обходима вакцинация, однако, согласно нашему протоколу, период от подтверждения до вакцинации составляет три месяца. Им придется пройти вакцинацию во втором, третьем квартале. Что касается детей, то в инструкции по применению вакцины «Pfizer» говорится, что её рекомендуется делать с 19 лет, в случае вакцины AstraZeneka — с 16 лет и старше», — заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.



По её словам, согласно плану, целевая группа определена с 18-ти лет, то есть взрослое население.



«Как только появятся дополнительные данные об эффективности вакцины среди детей, поскольку этих данных пока нет, то, скорее всего, производитель пересмотрит свой протокол, и мы распространим его на другие группы», — заявила Габуния.



Вместе с тем, Габуния заявила, что вакцина AstraZeneka ожидается в Грузии в начале марта.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





