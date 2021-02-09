

Церцвадзе: Плазма выздоровевшего пациента может спасти жизни других

09.02.2021 21:32





"Плазма выздоровевшего от COVID-19 пациента (конвалесцента) может спасти жизни других", - написал в социальной сети генеральный директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.



По его словам, Центр инфекционных патологий и СПИДа вместе с клинической группой для лечения пациентов от COVID-19, помимо стандартной терапии, успешно использует различные инновационные методы и подходы, в том числе переливание плазмы излечившегося (конвалесцента) пациента.



«Этот метод основан на том, что плазма выздоровевшего пациента содержит т.н противовирусные (нейтрализующие) антитела, которые после их попадания в организм больного связываются с вирусом и нейтрализуют COVID-19 (SARS-CoV-2).



Использование плазмы конвалесцентов эффективно на ранних стадиях заболевания (первые 10 дней), когда COVID-19 в организме пациента активно реплицирует вирус. Эффективность плазмы зависит от т.н. концентрации защитных (нейтрализующих) антител.



Этот метод лечения пациентов, госпитализированных с COVID-19, получил одобрение FDA США (23 августа 2020 г.) на использование в экстренных случаях.



Более того, в июле 2020 года директор FDA США Stephen Hahn призвал выздоровевших от COVID-19 пациентов сдавать донорскую плазму для спасения жизней других (пациентов с COVID-19). Его выступление до сих пор размещено в интернете», - пишет Тенгиз Церцвадзе в социальной сети.



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