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Оштрафованы восемь участников акции неповиновения в Тбилиси
09.02.2021 21:48
Министерство внутренних дел Грузии идентифицировало 51 участника акции неповиновения – в ночь с 6 на 7 февраля несколько сотен протестующих против комендантского часа устроили шествие от парламента к парке «Деда Эна», где оставались до пяти утра.
По данным МВД, восемь из идентифицированных оштрафованы на 2 тысячи лари каждый.
Кроме того, в отношении еще 24 человек заведено административное дело, а в отношении 19 человек — уголовное дело по статье 248 УК в связи с повторением нарушения ограничения на передвижение.
В МВД не уточняют личности идентифицированных лиц.
Вместе с тем, в оппозиционной партии «Лело для Грузии» сообщили, что в департамент патрульной полиции вызвали члены их партии — Ираклий Купрадзе, Саба Буадзе, Тазо Датунашвили и Паата Цивадзе. Все они были участниками акции непоиновения. По словам Сабы Буадзе, им сообщили, что их вызывают в связи с административным правонарушением. При этом в партии заявили, что не собираются выплачивать выписанный им штраф и считают установление комендантского часа нарушением конституции и прав граждан Грузии.
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