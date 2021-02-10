

В Грузии выявлено 544 новых случая инфицирования коронавирусом

10.02.2021 11:29





За последние 24 часа в Грузии выявлено 544 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил заместитель руководителя операционного штаба при межведомственном координационном совете Бердия Сичинава на брифинге, проведенном в администрации правительства.



Он рассказал о связанной с коронавирусом новейшей статистике на 10 февраля, которая опубликована на Stopcov.ge.

«В рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 18 244 теста, отсюда 11 615 на антигены и 6 629 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 544 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 263 601.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 9 февраля, дневной показатель положительности составляет 2.98%, за последние 14 дней - 3.64%, а за 7 дней - 3.41%.



За последние сутки выздоровели 469 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 255 385.



К сожалению, за последние 24 часа у нас 5 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стал 3 311 человек.



Из выявленных за сутки 544 новых случаев коронавируса 226 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 29, в Имеретии – 78, в Квемо Картли – 23, в Шида Картли – 43, в Гурии – 26, в Самегрело и Земо Сванетии – 57, в Кахетии – 38, в Мцхета-Мтианети – 6, в Самцхе-Джавахети – 13 , в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 5.



На данном этапе у нас 4 879 активных случаев. В больницах лечатся 2 094 человека, в том числе в Тбилиси – 953, в Аджарии - 171, в Имерети – 464. Тяжелых пациентов – 471, в том числе в Тбилиси – 198, в Аджарии – 49, в Имерети – 116. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 133 лица, в том числе в Тбилиси – 96, в Аджарии – 6, в Имеретии – 18.



В клинических гостиницах находится 316 человек, в том числе в Тбилиси – 153, в Аджарии – 152, в Имеретии – 11. На дому лечатся 2 469 человек.



В карантинном пространстве 421 человек, в том числе в Тбилиси – 213 и Аджарии – 110.



На данном этапе на самоизоляции находится 12 884 человек, из них в Тбилиси – 7 539, в Аджарии – 684, в Имеретии – 1 410», - сообщил Бердия Сичинава.



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