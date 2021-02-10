

В 2020 году МВД выявило 9144 жертвы семейного насилия

10.02.2021 11:30





По информации Национальной службы статистики Грузии, в течение 2020 года в масштабе всей страны Министерство внутренних дел зафиксировало 9 144 жертвы семейного насилия и 8716 совершивших насилие.



Согласно информации, опубликованной Грузстатом, в прошлом году среди жертв семейного насилия было 7 573 женщины и 1571 мужчина. Что касается насильников, то из них было 7197 мужчин и 1519 женщин.



Что касается количества насильников и жертв насилия в семье в Тбилиси, то в столице идентифицировано 4203 жертвы и 3958 насильников. Согласно опубликованной информации, в Тбилиси большинство как жертв семейного насилия, так и совершивших его относятся к возрастной категории 25 - 44 лет.



Что касается регионов, то в прошлом году наибольшее число жертв семейного насилия (852) и совершивших насилие (849) было в регионе Аджарии.



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