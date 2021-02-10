

В 2020 году в Грузии произошло 4999 автодорожных происшествий

10.02.2021 11:32





По информации Национальной службы статистики Грузии, в 2020 году в стране произошло 4999 автодорожных происшествий, пострадали 6640 человек и 450 - погибли.



В информации Грузстата отмечается, что в прошлом году среди случаев дорожно-транспортных происшествий 137 были вызваны алкогольным опьянением.



Что касается данных за 2019 год, то произошло 5839 ДТП, погиб 481 человек.



Национальная служба статистики Грузии распространяет информацию на основе данных Министерства внутренних дел.



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