

Владыка Петре: Патриарх должен покаяться за период своего правления

10.02.2021 11:52





Бывший митрополит Чкондидский, владыка Петре Цаава откликнулся на заседание Синода и заявил, что у Патриарха нет права единолично принимать решения.



Кроме того, духовное лицо заявляет, что Патриарх должен покаяться за период своего правления.



"Я призвал его к покаянию за свое нечистое правление. Ему есть за что покаяться перед грузинским народом, что десятилетиями нечистый человек управляет церковью и возвел себя в Святого при жизни. Он создал из себя идола и почти сделал грузинский народ идолопоклонниками", - заявил владыка Петре в эфире "Рустави 2".



Для справки, по информации Патриархии Грузии, 11 февраля состоится заседание Священного Синода.



Напомним, что 31 октября 2019 года, митрополит Чкондидский, владыка Петре (Цаава) был лишен Патриархом сана первосвященника.



Патриарх отправил Петре Цаава в монастырь для замаливания грехов.



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