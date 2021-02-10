

Батумский стадион попал в опрос британского портала

10.02.2021 12:00









В этом году голосование пройдет в 11-й раз.



В это раз в список попало 20 стадионов. Помимо Батумского стадиона это арены, построенные в Катаре, США, Израиле, Англии, Турции, Чили, Японии, Австралии, Швейцарии, Румынии, Малайзии и Китае.



Лучший стадион будет определен в двух категориях. Вначале свой выбор сделает профессиональное жюри, а затем будут опубликованы результаты голосования интернет-пользователей.



Для этого на сайте нужно выбрать пять лучших арен и поставить каждому оценку от 5 до 1 звезды. С каждого устройства можно можно проголосовать всего раз. Чтобы узнать больше о каждом стадионе перед голосованием, нужно щелкнуть его название или фотографию.



Голосование завершится 7 марта, его результаты будут объявлены спустя три дня — 10 марта 2021 года.



Проголосовать можно по этой ссылке



Фундамент нового стадиона в Батуми был заложен 21 января 2018 года. Он спроектирован турецкой архитектурной компанией Bahadir Kul Architects и вмещает 20 тысяч зрителей. На строительство спортивной арены потратили почти 145 млн лари (около 44 млн долларов).



В конце января в грузинских СМИ появилась информация, что стадион до сих пор не сдан в эксплуатацию. Причина — ошибки, допущенные в процессе проектировки и строительства. Новый стадион в Батуми попал в традиционный опрос британского портала StadiumDB.com, который выявляет лучшую спортивную арену в мире, открывшуюся в прошлом году.В этом году голосование пройдет в 11-й раз.В это раз в список попало 20 стадионов. Помимо Батумского стадиона это арены, построенные в Катаре, США, Израиле, Англии, Турции, Чили, Японии, Австралии, Швейцарии, Румынии, Малайзии и Китае.Лучший стадион будет определен в двух категориях. Вначале свой выбор сделает профессиональное жюри, а затем будут опубликованы результаты голосования интернет-пользователей.Для этого на сайте нужно выбрать пять лучших арен и поставить каждому оценку от 5 до 1 звезды. С каждого устройства можно можно проголосовать всего раз. Чтобы узнать больше о каждом стадионе перед голосованием, нужно щелкнуть его название или фотографию.Голосование завершится 7 марта, его результаты будут объявлены спустя три дня — 10 марта 2021 года.Проголосовать можно по этой ссылке http://stadiumdb.com/competitions/stadium_of_the_year_2020 Фундамент нового стадиона в Батуми был заложен 21 января 2018 года. Он спроектирован турецкой архитектурной компанией Bahadir Kul Architects и вмещает 20 тысяч зрителей. На строительство спортивной арены потратили почти 145 млн лари (около 44 млн долларов).В конце января в грузинских СМИ появилась информация, что стадион до сих пор не сдан в эксплуатацию. Причина — ошибки, допущенные в процессе проектировки и строительства.



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