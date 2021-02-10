

Регистрацию на онлайн обучение в школах Грузии можно пройти каждую среду

10.02.2021 12:45









Регистрация для желающих продолжить учебу в дистанционном режиме открыта для жителей трех больших городов – Тбилиси, Кутаиси и Рустави. Родители должны зарегистрировать ребенка на сайте



С 1 февраля в школы вернулись ученики в городах Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави. С 15 февраля учеба в классах возобновится во всех школах Грузии.



Минобразования напоминает, что родители могут сделать выбор между очным и онлайн-обучением.



В школах Грузии решили периодически, раз в две недели, тестировать минимум 20% учителей и административного персонала.



Кроме того, ученики с пятого по 12-й класс обязаны носить маску во время занятий в школах.



В случае выявления случаев коронавируса в школах будут действовать точечные ограничения.



Родители школьников в Грузии могут каждую среду сделать заявку на онлайн-обучение или же упразднить его. Об этом сообщает министерство образования и науки страны.Регистрация для желающих продолжить учебу в дистанционном режиме открыта для жителей трех больших городов – Тбилиси, Кутаиси и Рустави. Родители должны зарегистрировать ребенка на сайте online.emis.ge или же пойти в школу и обратиться к администрации с соответствующей просьбой.С 1 февраля в школы вернулись ученики в городах Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави. С 15 февраля учеба в классах возобновится во всех школах Грузии.Минобразования напоминает, что родители могут сделать выбор между очным и онлайн-обучением.В школах Грузии решили периодически, раз в две недели, тестировать минимум 20% учителей и административного персонала.Кроме того, ученики с пятого по 12-й класс обязаны носить маску во время занятий в школах.В случае выявления случаев коронавируса в школах будут действовать точечные ограничения.



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