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Регистрацию на онлайн обучение в школах Грузии можно пройти каждую среду


10.02.2021   12:45


Родители школьников в Грузии могут каждую среду сделать заявку на онлайн-обучение или же упразднить его. Об этом сообщает министерство образования и науки страны.

Регистрация для желающих продолжить учебу в дистанционном режиме открыта для жителей трех больших городов – Тбилиси, Кутаиси и Рустави. Родители должны зарегистрировать ребенка на сайте online.emis.ge или же пойти в школу и обратиться к администрации с соответствующей просьбой.

С 1 февраля в школы вернулись ученики в городах Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави. С 15 февраля учеба в классах возобновится во всех школах Грузии.

Минобразования напоминает, что родители могут сделать выбор между очным и онлайн-обучением.

В школах Грузии решили периодически, раз в две недели, тестировать минимум 20% учителей и административного персонала.

Кроме того, ученики с пятого по 12-й класс обязаны носить маску во время занятий в школах.

В случае выявления случаев коронавируса в школах будут действовать точечные ограничения.


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