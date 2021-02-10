|
|
|
Регистрацию на онлайн обучение в школах Грузии можно пройти каждую среду
10.02.2021 12:45
Родители школьников в Грузии могут каждую среду сделать заявку на онлайн-обучение или же упразднить его. Об этом сообщает министерство образования и науки страны.
Регистрация для желающих продолжить учебу в дистанционном режиме открыта для жителей трех больших городов – Тбилиси, Кутаиси и Рустави. Родители должны зарегистрировать ребенка на сайте online.emis.ge или же пойти в школу и обратиться к администрации с соответствующей просьбой.
С 1 февраля в школы вернулись ученики в городах Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави. С 15 февраля учеба в классах возобновится во всех школах Грузии.
Минобразования напоминает, что родители могут сделать выбор между очным и онлайн-обучением.
В школах Грузии решили периодически, раз в две недели, тестировать минимум 20% учителей и административного персонала.
Кроме того, ученики с пятого по 12-й класс обязаны носить маску во время занятий в школах.
В случае выявления случаев коронавируса в школах будут действовать точечные ограничения.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна