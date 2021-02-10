

Каладзе: 524 пассажира пытались сесть в общественный транспорт без масок

10.02.2021 12:47





524 пассажира пытались сесть в общественный транспорт без маски, что было предотвращено нашими сотрудниками и им это не разрешили. 3 790 пассажиров получили предупреждение о ношении маски», — об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



«Нам пришлось вызвать патрульную полицию только один раз, произошла перепалка, так как кто-то не надел маску. В одном случае автобус не тронулся из-за того, что пассажир не подчинялся требованиям, и наши сотрудники много раз указали ему, чтобы он надел маску. Также хочу поблагодарить всех, кто помогает нашим сотрудникам. Сами пассажиры активно участвуют в этом процессе и в первую очередь они требуют от людей, которые пытаются попасть в общественный транспорт без маски. Или просто не надевают маску целенаправленно. Это вызывает у пассажиров серьезное раздражение. Это делается для защиты друг друга и для того, чтобы заботиться о здоровье друг друга, моя просьба будет заключаться в том, чтобы эти требования максимально были учтены, потому что это делается для защиты граждан», — заявил Каха Каладзе.



Общественный транспорт Тбилиси возобновил работу 8 февраля. Пассажиры обязаны носить маску во время передвижения. Включение системы отопления и охлаждения в автобусах запрещено.



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