|
|
|
В ходе реконструкции парка Ваке будет создана зона для животных
10.02.2021 13:32
В ходе реконструкции парка Ваке будет выделена территория, на которой смогут гулять домашние животные. Об этом заявил мэр столицы Каха Каладзе
Как было отмечено на заседании правительства Тбилиси, в связи с масштабными восстановительными работами парк Ваке полностью закрыт.
«Мы пообщались с местными жителями, и их просьба заключалась в том, чтобы обустроить в парке зону для животных. Конечно, мы все это учли. В результате этого общения будет выделена территория, где можно будет выгуливать питомцев. Я прошу проинформировать общественность о существовании этого пространства. Давайте поделимся новостью в социальных сетях и СМИ», - заявил Каладзе.
Служба охраны окружающей среды мэрии Тбилиси проводит полномасштабные работы по восстановлению парка Ваке. На первом этапе указанных работ отдельные зоны закрывались поэтапно, а в связи с началом масштабной реконструкции парк был полностью закрыт для отдыхающих.
Реконструкцию планируется завершить до конца 2021 года.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна