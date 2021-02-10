

В ходе реконструкции парка Ваке будет создана зона для животных

10.02.2021 13:32





В ходе реконструкции парка Ваке будет выделена территория, на которой смогут гулять домашние животные. Об этом заявил мэр столицы Каха Каладзе



Как было отмечено на заседании правительства Тбилиси, в связи с масштабными восстановительными работами парк Ваке полностью закрыт.



«Мы пообщались с местными жителями, и их просьба заключалась в том, чтобы обустроить в парке зону для животных. Конечно, мы все это учли. В результате этого общения будет выделена территория, где можно будет выгуливать питомцев. Я прошу проинформировать общественность о существовании этого пространства. Давайте поделимся новостью в социальных сетях и СМИ», - заявил Каладзе.



Служба охраны окружающей среды мэрии Тбилиси проводит полномасштабные работы по восстановлению парка Ваке. На первом этапе указанных работ отдельные зоны закрывались поэтапно, а в связи с началом масштабной реконструкции парк был полностью закрыт для отдыхающих.



Реконструкцию планируется завершить до конца 2021 года.



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