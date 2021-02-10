

19 членов "Движения Грузии" требуют проведения опроса перед судьёй-магистратом

10.02.2021 13:44







19 членов «Движения Грузии» требуют опросить их перед судьей-магистратом. В отношении участников движения возбуждено уголовное преследование из-за многократного нарушения «комендантского часа». С их участниками несколько раз связывалось Министерство внутренних дел, хотя члены движения не собираются являться в ведомство.



По их словам, они зафиксировали свою позицию на опросе перед судьёй-магистратом.



По словам Георгия Шотадзе, участники движения целенаправленно нарушили т.н комендантский час, и из-за недоверия к МВД, они не планируют явиться в ведомство.



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