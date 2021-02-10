

Опубликованы новые рекомендации в связи с продолжением учебного процесса в классах

10.02.2021 14:12





Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии обновило рекомендации в связи с продолжением учебного процесса в классах.



Согласно опубликованной на сайте правительства Грузии информации, разработанные рекомендации по организации учебного процесса в школах были переданы во все общеобразовательные учреждения.



Среди рекомендаций и правил:



Перед посадкой в школьный транспорт, должен быть проведен термоскрининг ученика; в случае фиксирования у ученика температуры 37 градусов и выше, об этом должно быть немедленно сообщено его родителям, а ученика следует вернуть домой; в случае допустимой температуры, при поездке в школьном транспорте ученик обязан надеть маску.



Перед входом в школу, для проведения термоскрининга ученики должны соблюдать 1-метровую дистанцию;



любому человеку, входящему в здание школы, температуру должен измерить представитель школы;



при допустимой температуре, человек должен пройти дезобарьер, обработать руки антибактериальным раствором и только потом отправится к месту назначения;



в случае фиксирования у лица температуры 37 градусов и более во время термоскрининга, человека переведут в специально отведенное место и через 15 минут снова проверяют температуру медицинским термометром;



в случае фиксирования температуры 37 градусов и выше, педагоги, представители администрации, технический персонал и другие лица в школу допущены не будут;



в случае фиксирования температуры 37 градусов и выше, представитель школы переводит ученика в заранее подготовленную изоляционную комнату. Школа связывается с родителем ученика или его/её законным представителем, который несет ответственность за своевременный вывод ученика от школы. Если родитель или законный представитель учащегося не явится в школу в разумные сроки, школа должна будет связаться с центром «112» для получения соответствующего медицинского сервиса.



Ученики V-XII классов должны перемещаться в общих помещениях школы только в маске; при передвижении по школе ученик должен соблюдать дистанцию в 1 метр.



Здесь же поясняется, что родителям учащихся по-прежнему предоставляется возможность выбирать между очным и дистанционным обучением.





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