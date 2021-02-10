

Мэрия Тбилиси начинает реабилитационные работы внешнего фасада Дворца учащейся молодежи

10.02.2021 14:34





Из-за реабилитационных работ Дворца учащейся молодежи, на проспекте Руставели будет установлен временный строительный забор. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



По его словам, стоимость проекта реабилитационных работ составляет 34 млн. лари и он завершится в 2023 году.



«Вы знаете, что это памятник культурного наследия, и каждой детали, каждому орнаменту, каждой ценной части этого дворца уделяется особое внимание. Реабилитация должна быть завершена в 2023 году. Реставрационные работы будут проводиться как на фасаде, так и в интерьере; отреставрируют парапеты, проведут консервационно-восстановительные работы художественно-декоративных залов дворца, укрепят конструкцию, отремонтируют инженерные сети, крышу, благоустроят дворы», — заявил Каха Каладзе.





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