

Вызовы в сфере правосудия и политическая поляризация — доклад ЕС по Грузии

10.02.2021 17:04





Еврокомиссия и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности публикуют Доклад о выполнении Грузией Соглашения об ассоциации в 2020 году.



Согласно отчету, несмотря на проблемы, связанные с пандемией коронавируса, Грузия по прежнему привержена выполнению своих обязательств по Соглашению об ассоциации.



В нем также отмечено, что Грузии следует прилагать дальнейшие усилия, для ослабления политической поляризации и реформированию системы правосудия, чтобы продвинуться по европейскому пути.



Отчет был опубликован перед следующим заседанием Совета ассоциации ЕС-Грузия, которое состоится 16 марта.



Согласно отчету, уровень присоединения Грузии к декларациям и решениям ЕС в 2020 году составил 62%, что выше показателя 2019 года (55%).



Оценка выборов



При оценке парламентских выборов 2020 года ЕС опирается на отчет БДИПЧ и международных наблюдателей от ОБСЕ, Совета Европы и Парламентской ассамблеи НАТО о том, что выборы проводились в конкурентной среде и что основные свободы в целом были защищены.



Однако наблюдатели отметили, что на проведение выборов повлияли повлияли распространявшиеся на протяжении всей кампании и в день выборов утверждения о давлении на избирателей и стирании границ между правящей партией и государством. Это «снизило доверие общественности к некоторым аспектам процесса». Был отмечен ряд недостатков.



«Несмотря на то, что выборы проводились в общей конкурентной среде, имелся ряд недостатков, которые подорвали доверие к процессу, и оппозиционные партии бойкотировали первые сессии нового парламента. Это подчеркивает необходимость дальнейшей демократической консолидации, в том числе в соответствии с окончательными рекомендациями ОБСЕ / БДИПЧ, посредством инклюзивного диалога, в преддверии местных выборов в октябре 2021 года. «В краткосрочной перспективе необходимо всеобъемлющее политическое соглашение между большинством и оппозицией, чтобы дать парламенту возможность работать над широкой программой реформ», — говорится в отчете.



Согласно отчету, проблемой остается поляризация грузинской политики и СМИ.



Также, значительные проблемы остаются в сфере независимости и подотчетности судебной системы, при этом доверие общества к Высшему совету юстиции остается низким.



В документе отмечается и тот факт, что парламент не стал ждать заключения Венецианской комиссии относительно процесса назначения судей Верховного суда, хотя и запросил это заключение после второго слушания.



«Проведение четвертой волны реформ правосудия и поддержание высочайших стандартов этики и беспристрастности в системе правосудия в целом по-прежнему имеет важное значение в 2021 году. Важно как можно скорее привести процедуру отбора судей Верховного суда в соответствие с европейскими стандартами, чтобы другие судьи Верховного суда не назначались в соответствии с существующей правовой базой. Дальнейшая реформа Высшего совета юстиции по-прежнему остается приоритетом», — говорится в докладе.



Коррупция



В области предотвращения коррупции ЕС говорит о важности создания амбициозной программы борьбы с коррупцией. Отмечает, что решение о создании Антикоррупционного агентства не принималось. Кроме того, передача ответственности за законодательство о свободе информации от Министерства юстиции к государственной администрации привела к дополнительным задержкам в реформировании законодательства.



«Политические пожертвования в преддверии парламентских выборов вызывают опасения по поводу потенциальных конфликтов интересов», — говорится в отчете.



Согласно Индексу восприятия коррупции Transparency International 2019, показатель Грузии составляет 56/100 (показатель стабильный с 2019 года, но меньше, чем в 2018 году — 58/100), что, по данным ЕС, указывает на стагнацию антикоррупционных мер.



По данным ЕС, третий отчет, принятый 10 июля 2020 года в рамках механизма безвизового въезда, подтвердил, что выполнение контрольных показателей по либерализации визового режима продолжается. Несмотря на снижение показателей по случаям возвращения, сотрудничество по реадмиссии развивается в положительном ключе.



Экономика



В отчете ЕС говорится, что в 2020 году грузинская экономика вступила в значительную рецессию, вызванную пандемией коронавируса. В то же время в нем говорится о проблемах, которые существуют в стране с точки зрения деловой среды, несмотря на успешные международные рейтинги.



«Остаются проблемы с независимостью судебной системы, юридическим обоснованием и продолжающимися расследованиями с участием крупного бизнеса, которые влияют на бизнес-среду», — говорится в отчете.



В отчете отмечается, что в Грузии нет единой системы защиты прав потребителей. Регулирующие органы, регулирующие финансовый, коммуникационный и энергетический секторы, принимают меры по защите потребителей в рамках соответствующих секторов.



«Крайне важно обеспечить инклюзивное, экологически сбалансированное и устойчивое преодоление кризиса, связанного с коронавирусом, и добиться дальнейшего прогресса в повышении цифровой грамотности. Структурные реформы остаются критически важными, поскольку они делают экономику Грузии менее уязвимой для внешних событий, особенно пандемии коронавируса, и улучшают инвестиционный климат и торговый потенциал», — говорится в отчете.



Оценки



Согласно отчету, ЕС решительно поддерживает суверенитет Грузии и территориальную целостность в пределах международно признанных границ страны.



Министерство иностранных дел Грузии сообщило в пресс-релизе по отчету ЕС, что страна успешно продолжала выполнять свои обязательства по Соглашению об ассоциации, включая сближение с законодательством ЕС и внедрения европейских стандартов в области прав человека.



«Отчет ЕС о выполнении Грузией Соглашения об ассоциации еще раз отражает и положительно оценивает усилия, прилагаемые страной на пути к интеграции в ЕС. В документе четко указано, что, несмотря на кризис пандемии коронавируса, Грузия неуклонно следует избранному европейскому пути и успешно продолжает выполнять свои обязательства по Соглашению об ассоциации», — сказал заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.



«Мы ценим постоянный прогресс Грузии в проведении реформ, а также приверженность Грузии нашим двусторонним отношениям и Восточному партнерству. После парламентских выборов 2020 года жизненно важно, чтобы все политические партии действовали в рамках институциональных рамок, чтобы найти точки соприкосновения и найти выход из текущей политической ситуации. Это позволит парламенту Грузии принять решительные меры для устойчивого восстановления после пандемии коронавируса и реализовать более широкую программу реформ», — сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозеф Боррелл.



В прошлом году он мобилизовал грант в размере 183 млн евро, чтобы помочь Грузии преодолеть пандемию коронавируса, в дополнение к предоставлению макрофинансовой помощи в размере 150 млн евро.



Еврокомиссар по политике добрососедства и расширению Оливер Вархейм заявил, что ЕС продолжит помогать Грузии в её экономическом восстановлении и продвигать повестку дня реформ, чтобы полностью реализовать и извлечь выгоду из Соглашения об ассоциации. При этом он отметил, что улучшение связей и бизнес-среды имеет решающее значение в этом контексте и важно для увеличения инвестиций.



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