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Грузия получила 50 000 специальных шприцев для прививок вакциной Pfizer
10.02.2021 17:09
«Страна получила 50 000 специальных шприцев для прививок вакциной Pfizer», — заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.
«Помимо закупки вакцин, министерство и Центр по контролю заболеваний работают над закупкой всех расходных материалов, необходимых для программы вакцинации. Мы получили 50 000 специальных шприцев для прививок вакциной Pfizer. Тренинг по использованию этих шприцев в медицинских учреждениях, где они будут распространяться, уже проведен. Конечно, дополнительные запасы будут пополняться поэтапно, в зависимости от того, какую вакцину мы получим и какой тип инъекционного шприца будет использоваться для конкретной вакцины», — заявила Тамар Габуния.
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