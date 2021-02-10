

Двое граждан Украины, задержанные по обвинению в незаконном пересечении границы, оставлены в заключении

10.02.2021 19:36





Батумский городской суд оставил под стражей двух граждан Украины — Владимира Дьяченко и Юрия Хомича, и бывшего члена охраны экс-президента Михеила Саакашвили Михаила Батурина, задержанных по обвинению в незаконном пересечении границы.



На сегодняшнем судебном заседании судья Виолетта Порчхидзе отклонила ходатайство защиты об изменении меры пресечения и прекращении уголовного преследования.



Прокурор Владимер Турманидзе заявил, что задержанные направлялись из Турции в Батуми на катере с нарушением правил, не выходили на контакт с грузинской стороной, что вызвало соответствующую реакцию со стороны Береговой охраны Грузии. Прокурор утверждает, при задержании обвиняемые попытались скрыться.



Слушание дела по существу в Батумском городском суде начнется 24 февраля.



Параллельно с судебным заседанием члены «Национального движения» и их сторонники провели митинг перед зданием Батумского городского суда.



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