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За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 10 пациентов


11.02.2021   11:00


За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 10 пациентов. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.

Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 3321 человек.

Сегодня выявлено 557 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 639 пациентов.

Напомним, вчера в Грузии от коронавируса умерли 5 пациентов.

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