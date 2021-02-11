

За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 10 пациентов

11.02.2021 11:00





За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 10 пациентов. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.



Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 3321 человек.



Сегодня выявлено 557 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 639 пациентов.



Напомним, вчера в Грузии от коронавируса умерли 5 пациентов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





