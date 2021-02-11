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За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 10 пациентов
11.02.2021 11:00
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 10 пациентов. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.
Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 3321 человек.
Сегодня выявлено 557 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 639 пациентов.
Напомним, вчера в Грузии от коронавируса умерли 5 пациентов.
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