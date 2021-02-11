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В Грузии выявлено 557 новых случаев коронавируса
11.02.2021 11:01
В Грузии выявлено 557 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.
За последние 24 часа в стране выздоровели 639 человек. 10 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.
За последние 24 часа в стране было проведено 21 890 тестов, в том числе 13 380 — с экспресс-тестами на антигены и 8 510 — с ПЦР-тестами.
Показатели положительности выявления коронавируса в стране: ежедневный — 2,54 процента, за последние 14 дней — 3,5 процента, за последние семь дней — 3,23 процента.
Всего в Грузии выявлено 264 158 случаев заражения коронавирусом, из которых человек 256 024 вылечились, а 3321 умерли.
В режиме карантина находится 386 человек, в стационаре под наблюдением — 2083 человека, в ковид-гостинице — 290 человек.
10 февраля в Грузии было выявлено 544 новых случая коронавируса, выздоровели 469 пациентов.
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