

В Патриархии проходит заседание Священного Синода

11.02.2021 14:19





В Патриархии проходит заседание Священного Синода. Какие вопросы будут обсуждать сегодня, точно неизвестно, однако наряду с различными вопросами, возможно, рассмотрят и тему вакцины от коронавируса.



Заседание возглавляет Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй. Секретарь заседания - митрополит Горийский и Атенский Андриа Гвазава.



Митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский, владыка Николоз, надеется, что «Синод примет решение, что вакцинация или воздержание от вакцинации не могут быть обязательными».



Он пояснил, что тех, кто пройдет вакцинацию от коронавируса, «не будут объявлять врагами Бога и народа».



По словам епископа Голландского и Датского владыки Доситеоза, у него есть личное мнение о вакцинации. Он говорит, что разделяет позицию ВОЗ о том, что вакцинация является добровольной.



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