

Ткибульские шахтеры проводят забастовку

11.02.2021 14:37





В Ткибули начали забастовку шахтеры шахты Дзидзигури. В знак протеста шахтеры не поднимаются из шахты. Как сообщил "IPN" представитель профсоюза шахтеров Онисе Сапанадзе, 11 горняков угледобывающего участка №4 шахты Дзидзигури отказываются покидать шахту после завершения работы. По его словам, они протестуют против сокращения зарплаты в текущем месяце и требуют начисления разумной зарплаты.



На забастовку шахтеров отреагировала компания «Сакнахшири» (Грузуголь).



Согласно заявлению, сотрудники административной угледобывающего участка N4 по неясным причинам отказываются выходить из шахты, что привело к грубому нарушению правил безопасности и аварийной ситуации.



«С момента начала инцидента компания попыталась выяснить причину происшедшего, после чего выясняется, что, предположительно, это может быть связано с подведением итогов работы угледобывающего участка N4 за январь».



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