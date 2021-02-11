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Ткибульские шахтеры проводят забастовку
11.02.2021 14:37
В Ткибули начали забастовку шахтеры шахты Дзидзигури. В знак протеста шахтеры не поднимаются из шахты. Как сообщил "IPN" представитель профсоюза шахтеров Онисе Сапанадзе, 11 горняков угледобывающего участка №4 шахты Дзидзигури отказываются покидать шахту после завершения работы. По его словам, они протестуют против сокращения зарплаты в текущем месяце и требуют начисления разумной зарплаты.
На забастовку шахтеров отреагировала компания «Сакнахшири» (Грузуголь).
Согласно заявлению, сотрудники административной угледобывающего участка N4 по неясным причинам отказываются выходить из шахты, что привело к грубому нарушению правил безопасности и аварийной ситуации.
«С момента начала инцидента компания попыталась выяснить причину происшедшего, после чего выясняется, что, предположительно, это может быть связано с подведением итогов работы угледобывающего участка N4 за январь».
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