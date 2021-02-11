Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ткибульские шахтеры проводят забастовку


11.02.2021   14:37


В Ткибули начали забастовку шахтеры шахты Дзидзигури. В знак протеста шахтеры не поднимаются из шахты. Как сообщил "IPN" представитель профсоюза шахтеров Онисе Сапанадзе, 11 горняков угледобывающего участка №4 шахты Дзидзигури отказываются покидать шахту после завершения работы. По его словам, они протестуют против сокращения зарплаты в текущем месяце и требуют начисления разумной зарплаты.

На забастовку шахтеров отреагировала компания «Сакнахшири» (Грузуголь).

Согласно заявлению, сотрудники административной угледобывающего участка N4 по неясным причинам отказываются выходить из шахты, что привело к грубому нарушению правил безопасности и аварийной ситуации.

«С момента начала инцидента компания попыталась выяснить причину происшедшего, после чего выясняется, что, предположительно, это может быть связано с подведением итогов работы угледобывающего участка N4 за январь».

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна