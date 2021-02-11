

Граждане Грузии смогут три месяца легально работать в Германии

11.02.2021 16:53





По словам министра здравоохранения и труда Грузии Екатерины Тикарадзе, граждане Грузии смогут работать в сфере сельского хозяйства Германии в течение 3 месяцев.



Сегодня Тикарадзе и посол Германии Хуберт Книрш провели совместный брифинг, на котором было объявлено о данном решении.



«Правительство Германии готово принять неограниченное количество наших граждан, однако необходимо уточнить, что это временная трудовая миграция, срок которой равен трем месяцам, решение направлено как на улучшение финансового благополучия наших граждан, так и на обмен знаниями», — сказала Тикарадзе.



По словам министра, на данном этапе исходя из спроса в частном секторе Германии граждане Грузии смогут легально трудоустроиться только в сфере сельского хозяйства.



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