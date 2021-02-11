

Торнике Мамаладзе: Они решили не выпускать моего брата из тюрьмы живым

11.02.2021 17:09





Брат бывшего священнослужителя Георгия Мамаладзе проводит акцию протеста перед Патриархией Грузии, где проходит заседание Священного Синода.



По словам Торнике Мамаладзе, его брат уже четыре года находится в плену у Патриарха и Бидзны Иванишвили. Как сообщил Report.ge Мамаладзе, состояние здоровья протоиерея крайне тяжелое.



Торнике Мамаладзе утверждает, что Патриархия правительство приняли решение не оставлять Георгия Мамаладзе живым.



«Я пришел напомнить этим людям, что прошло четыре года с тех пор, как мой брат был схвачен Патриархом и Иванишвили. Я призываю этих людей, которые сейчас находятся в Синоде, исполнить решение трехлетней давности о создании комиссии три года назад для расследования дела о попытке отравления цианидом, но они не торопятся это делать, потому что знают, что дело коснется высокопоставленных лиц в Патриархии и правительстве. Мой брат парализован уже два года, у него отказали правые конечности, ему не проводят никакого лечения, не дают лекарств, потому что правительство и Патриархия решили не выпускать моего брата из тюрьмы живым», - сказал Торнике Мамаладзе.



Напомним, Георгий Мамаладзе был задержан в аэропорту Тбилиси 10 февраля 2017 года по обвинению в подготовке убийства. Он летел в Берлин навестить в немецкой клинике Католикоса-Патриарха Илию II, где тот готовился к операции. По данным следствия, в багаже Мамаладзе обнаружили цианид натрия, а в квартире - кустарно изготовленное огнестрельное оружие и шесть патронов.



В сентябре 2017 года Тбилисский городской суд приговорил Мамаладзе к 9 годам тюрьмы, а в феврале 2018 года приговор оставил в силе апелляционный суд. В начале августа 2018 того же года Верховный суд Грузии отказался рассматривать иск адвоката Мамаладзе, тем самым оставив в силе решение судов первых инстанций.



Сам протоиерей вину не признает. Георгий Мамаладзе находится в 8-м исправительном учреждении.



В настоящее время в Патриархии проходит заседание Священного Синода.



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